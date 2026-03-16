Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Borsa İstanbul’da düzenlenen 'Küresel Para Haftası Gong ve Açılış Töreni'nde konuştu. Enflasyona ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Karahan, finansal okuryazarlık ve yatırım konusunda da uyarılarda bulundu.

TEMEL HEDEF FİYAT İSTİKARI

Karahan, temel amacın fiyat istikrarını korumak olduğunu belirterek, "Her hanenin harcama yapısı farklı. Bir öğrencinin harcama ağırlıklı olarak kira, ulaşım ve gıdadan oluşabilir. Bir başka ailenin eğitim ve sağlık ön plana çıkabilir. Bu nedenle bazı insanlar için enflasyon daha yüksek ya da daha düşük hissedilebilir" dedi.

ENFLASYONUN YATIRIMA ETKİSİ

Harcama sepetindeki farklılıklara dikkat çeken TCMB Başkanı, enflasyonun sadece bir istatistik değil, günlük hayatın bir parçası olduğunu ifade etti. Enflasyonun toplumların refahını derinden etkilediğinin altını çizen Karahan "Sağlıklı ekonomide kaynakların çoğu üretime, yatırıma yönelir. Yüksek enflasyon ortamında insanlar çoğu zaman yatırıma değil tasarruflarını korumaya odaklanır. Bu da ekonomik büyümeyi olumsuz etkiler" diye konuştu.

KISA SÜREDE YÜKSEK KAZANÇ VADEDEN ÖNERİLERE DİKKAT

Gençlere de çağrıda bulunan Karahan sözlerine şöyle devam etti:

"Sevgili gençler bu yaşlardaki finansal alışkanlıklar hayat boyu devam edecek. Bugün dijitalleşme finansal sistemde büyük kolaylıklar sağladı. Birçok bankacılık işlemi saniyeler içinde yapılabiliyor. Bu gelişmeler finansal erişimi artırdı ama bazı yeni riskleri de beraberinde getirdi. Çok kısa sürede yüksek kazanç vadeden önerilere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Finansal nitelikte aldatma amaçlı yöntemler de dijital ortamda hızla yayılabiliyor. Finansal okuryazarlık artık bilgiye ulaşma becerisi ve doğru karar verme alışkanlığını da gerektiriyor."