Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 12 Haziran haftasında 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 152 milyar 81 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 53 milyar 124 milyon dolara düşerken, bu seviye Haziran 2025'ten bu yana görülen en düşük düzey olarak kayıtlara geçti.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİNDE GERİLEME

12 Haziran itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolar azalışla 53 milyar 124 milyon dolar seviyesine indi.

Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran haftasında 54 milyar 254 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

ALTIN REZERVLERİ 99 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ

Aynı dönemde altın rezervlerinde de dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

TCMB'nin altın rezervleri bir haftada 6 milyar 213 milyon dolar azalarak 105 milyar 170 milyon dolardan 98 milyar 957 milyon dolara geriledi.

Böylece altın rezervleri yeniden 100 milyar dolar seviyesinin altına inmiş oldu.

TOPLAM REZERVLERDE 7,3 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Brüt döviz rezervleri ve altın rezervlerinde yaşanan gerilemenin ardından Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de düşüş kaydetti.

Verilere göre toplam rezervler, 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 152 milyar 81 milyon dolar seviyesine geriledi.