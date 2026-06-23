TEB Yatırım, ISCTR, EREGL, PETKM, TTRAK ve TRALT için hedef fiyatlarını güncelledi. EREGL için hedef fiyat 53 TL'ye yükseltilirken yüzde 32,83 getiri potansiyeli hesaplandı. ISCTR'de yükseliş beklentisi sürerken PETKM, TTRAK ve TRALT'ta "endeks altı getiri" tavsiyesi korundu.

TEB YATIRIM'DAN 4 YENİ HEDEF FİYAT

EREGL

Hedef fiyat: 53,00 TL

Son fiyat: 39,90 TL

Getiri potansiyeli: %32,83

Tavsiye: "Endeks üstü getiri"

ISCTR

Hedef fiyat: 17,00 TL

Son fiyat: 15,35 TL

Getiri potansiyeli: %10,74

Tavsiye: "Endekse paralel getiri"

PETKM

Hedef fiyat: 16,00 TL

Son fiyat: 20,24 TL

Tavsiye: "Endeks altı getiri"

TRALT

Hedef fiyat: 38,00 TL

Son fiyat: 49,76 TL

Tavsiye: "Endeks altı getiri

TTRAK

Hedef fiyat: 471,00 TL

Son fiyat: 441,00 TL

Prim potansiyeli: %6,80

Tavsiye: "Endeks altı getiri"

ARACI KURUMLARIN HEDEF FİYATLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Hedef fiyatlar, aracı kurumların şirketlerin gelecekte ulaşabileceğini düşündüğü seviyeleri göstermesi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hedef fiyat revizyonları, hisselere yönelik beklentilerdeki değişimin önemli sinyallerinden biri olarak kabul ediliyor.

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