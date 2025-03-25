Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2024 yılında dünya genelinde elektrikli araç satışları 17,3 milyona ulaştı. Bu rakam, 2023’te kaydedilen 14 milyonluk satışa göre yaklaşık yüzde 25’lik bir artışa işaret ediyor. Elektrikli araçlar, geçtiğimiz yıl küresel otomobil pazarının yüzde 20’sini oluşturdu.

ÇİN SATIŞLARDA LİDER: NEREDEYSE DÜNYANIN GERİ KALANINI İKİYE KATLADI

Satışlardaki artışın başını Çin çekti. 2024’te gerçekleşen küresel satışların yaklaşık üçte ikisi bu ülkede yapıldı. Çin'deki elektrikli araç satışları, önceki yıla göre yüzde 40 artarak 11,3 milyona ulaştı. Bu rakam, dünyanın geri kalanındaki toplam satışın neredeyse iki katı anlamına geliyor.

Ülkede özellikle uzun menzilli modellere olan talep dikkat çekerken, hükümetin sunduğu sübvansiyonlu araç takas programı da büyümeye katkı sağladı. Çin'de 2019 yılında yalnızca 1 milyon olan elektrikli araç satışı, beş yılda 10 kattan fazla artarak 11,3 milyona yükseldi.

ABD’DE BÜYÜME DEVAM EDİYOR, ANCAK TRUMP BELİRSİZLİĞİ VAR

ABD'de ise 2024'te elektrikli araç satışları yıllık yüzde 10 artarak 1,5 milyon oldu. Bu artışta yeni modellerin piyasaya sunulması ve verilen tüketici teşvikleri etkili oldu.

Ancak eski Başkan Donald Trump’ın, elektrikli araçlara verilen teşviklerin kaldırılabileceğine dair açıklamaları, sektör üzerindeki geleceğe yönelik belirsizliği artırıyor.

AVRUPA’DA ALMANYA DÜŞERKEN, İNGİLTERE ÖNE ÇIKTI

Avrupa’daki toplam elektrikli araç satışları 3,2 milyon olarak hesaplandı. Avrupa Birliği ülkelerinde satışlar geçen yıla göre yüzde 6 geriledi. Bu düşüşte, özellikle Almanya’daki talep zayıflaması etkili oldu.

Buna karşın İngiltere, sıfır emisyon araç zorunluluğunun devreye girmesiyle, ilk kez Avrupa’da bataryalı elektrikli araç satışlarında lider ülke konumuna yükseldi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ATAĞA GEÇTİ

Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise toplam satışlar 1,3 milyon seviyesine ulaştı. Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde satışlar yıllık yüzde 80 arttı. Özellikle Brezilya'da satışlar yüzde 140, Endonezya’da ise yüzde 190 gibi dikkat çekici oranlarda artış gösterdi.

2025 YILINDA 20 MİLYON EŞİĞİNİN AŞILACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion’un verilerine göre, elektrikli araç satışları 2025’te de artmaya devam edecek. Bu yılki satışların yüzde 18 büyümeyle 20 milyonu geçmesi bekleniyor. Tahminlere göre bunun 12,9 milyonunu yine Çin oluşturacak. Çin’in yıllık bazda satış artışı yüzde 17 olarak öngörülüyor.

Avrupa’da satışların yüzde 15 artarak 3,5 milyona, ABD ve Kanada’da ise 2,1 milyona ulaşması bekleniyor.

(AA)