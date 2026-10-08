Yapılan açıklamaya göre temettü dağıtımı sebebiyle fiyatı yeniden hesaplanan hisse Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) oldu.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, Kervan Gıda payları için belirlenen temettü miktarları ve işlem göreceği yeni teorik fiyat detayları şu şekilde paylaşıldı:

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0150891 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0128257 TL

• Düzeltme Sonrası Teorik Fiyat: 2,065 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Açıklamada, belirtilen teorik fiyatın küsuratlı yapısı korunarak fiyat adımına yuvarlanmadığı ve hisse senedinin yeni işlem günündeki açılış referans fiyatı olarak dikkate alınacağı kaydedildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.