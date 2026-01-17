Yatırımcıların ek gelir kaynağı olarak büyük önem verdiği temettü (kâr payı) takviminde bu hafta, Trabzonspor (TSPOR) ve Akın Tekstil (ATEKS) ön plana çıktı.

Her iki şirket de gerçekleştirdikleri Genel Kurul toplantıları sonucunda, bu dönem için kar dağıtımı yapılmayacağı yönünde karar aldı.

İşte 12-16 Ocak haftasında KAP'a düşen temettü kararlarının detayları:

TRABZONSPOR (TSPOR) KARARI

Spor endeksinin önemli şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, yatırımcılarına temettü dağıtılmayacağını bildirdi.

AKIN TEKSTİL (ATEKS) KARARI

Haftanın sonlarına doğru, 15 Ocak Perşembe günü açıklama yapan Akın Tekstil de benzer bir politika izledi. Şirket, hissedarlarına nakit kâr payı ödemesi yapmayacak.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Şirketlerin "temettü dağıtmama" kararları genellikle; geçmiş yıl zararları, şirketin nakit akışını koruma isteği veya yeni yatırım planları gibi stratejik nedenlere dayanır.

Uzmanlar, temettü bekleyen yatırımcıların şirketlerin yıllık faaliyet raporlarını ve gelecek dönem yatırım planlarını incelemelerini öneriyor.