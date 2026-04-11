Tera Yatırım, 6-10 Nisan 2026 haftasını kapsayan işlem döneminde piyasada devasa bir hareketliliğe imza attı. Haftalık toplam 9,13 milyar TL net hacme ulaşan kurumun alım stratejisinde finans ve enerji odaklı bir seyir izlendi.

HAFTANIN EN ÇOK ALINAN HİSSELERİ

Haftalık bazda Tera Yatırım’ın alım listesinde kendi payları olan TERA ve finansal iştirakler dikkat çekti. İlk 5 hisse, toplam alımların yaklaşık %60'ını oluşturdu.

TERA: 2.314.564.420 TL (%22,52)

HEDEF: 1.476.554.606 TL (%14,37)

SASA: 940.695.440 TL (%9,15)

DSTKF: 896.394.933 TL (%8,72)

CWENE: 582.095.013 TL (%5,66)

Diğer: 4.066.027.699 TL (%39,57)

HAFTANIN EN ÇOK SATILAN HİSSELERİ

Satış tarafında ise savunma sanayi, otomotiv ve sanayi devlerinden çıkışlar gözlemlendi. Satışların büyük bir kısmının "Diğer" kategorisinde toplanması, kurumun geniş bir portföyde kâr realizasyonuna gittiğini gösteriyor.

ASELS: -106.780.166 TL (%9,37)

FROTO: -104.835.021 TL (%9,20)

GUNDG: -94.508.927 TL (%8,30)

SISE: -68.909.616 TL (%6,05)

TCELL: -54.998.164 TL (%4,83)

Diğer: -709.029.705 TL (%62,25)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.