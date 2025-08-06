THYAO, 2025’in ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Hasılatta yüzde 23,6 artışla 408 milyar TL’ye ulaşan şirket, güçlü faaliyet kârı ve sağlam nakit pozisyonuyla dikkat çekti. Net kârda gerileme yaşansa da, 3. çeyreğe girilirken beklentiler yüksek.

HASILATTA REKOR ARTIŞ

2024 yılının ilk altı ayında 330,1 milyar TL olan konsolide hasılat, 2025’in aynı döneminde yüzde 23,6 artışla 408 milyar TL seviyesine yükseldi. Yalnızca ikinci çeyrekte elde edilen gelir ise 231,3 milyar TL olarak açıklandı. Hasılat artışındaki temel faktörler; yolcu taşımacılığına olan talebin devam etmesi, kargo gelirlerinin istikrarlı katkısı ve döviz bazlı gelir yapısının korunması olarak öne çıkıyor.

BRÜT KÂRLILIK KORUNDU

Şirketin brüt kârı 56,1 milyar TL olurken, geçen yıl aynı dönemde bu rakam 51,3 milyar TL seviyesindeydi. Brüt kâr marjı yaklaşık yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Satışların maliyetinin 351,8 milyar TL ile yüksek seyrini sürdürmesi, artan akaryakıt giderleri ve hizmet maliyetlerinin etkisini yansıtıyor. Ancak artan gelir yapısı sayesinde marjlar korunmuş durumda.

FAALİYET KÂRI GÜÇLÜ GELDİ

Esas faaliyet kârı 24,5 milyar TL olarak açıklandı. Pazarlama ve genel yönetim giderleri toplamı 42,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, bu kalemlerdeki artış kontrollü seyretmiştir. Esas faaliyetlerden elde edilen diğer gelirlerin 12,5 milyar TL, giderlerin ise 1,3 milyar TL seviyesinde olması, operasyonel verimliliği destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır.

NET KÂR DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

2025 ilk altı ayda açıklanan net dönem kârı 25 milyar TL oldu. Bu rakam, 2024 yılının aynı döneminde 37,3 milyar TL idi. Net kârdaki bu düşüşün temel nedeni olarak, finansman giderlerinin geçen yıla göre yaklaşık 11,2 milyar TL artarak 35 milyar TL’ye ulaşması gösterilebilir. Finansman kalemlerindeki artış, kur farkı zararları ve artan faiz giderlerinin etkisinden kaynaklanmaktadır.

FİNANSAL YAPI VE NAKİT AKIŞI GÜÇLÜ

Şirketin toplam varlıkları 1,65 trilyon TL’ye yükselirken, toplam nakit ve nakit benzerleri 98,8 milyar TL olarak açıklandı. Finansal yatırımlar ise kısa ve uzun vadeli toplamda 205,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Dönen varlıkların toplamı 397 milyar TL’ye çıkarken, kısa vadeli yükümlülükler 431,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Leasing kaynaklı uzun vadeli borç yükü ise 445 milyar TL ile dikkat çekiyor.

ÖZKAYNAKLARDA ARTIŞ

Ana ortaklık özkaynakları 752 milyar TL seviyesine yükselmiş durumda. 2024 sonunda bu rakam 679 milyar TL idi. Bu artışta, dönem kârının yanı sıra yabancı para çevrim farkları ve kâr yedekleri etkili oldu. Pay başına kâr 18,07 kuruş olarak gerçekleşti.

ENFLASYON MUHASEBESİ VE KUR ETKİSİ

THYAO’nun fonksiyonel para birimi ABD Doları olsa da, sunum para birimi Türk Lirası’dır. Türkiye’de TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmaya başladığından, bağlı ortaklıkların TL bazlı finansalları enflasyon düzeltmesine tabi tutuldu. Bu durum, yabancı para çevrim farkları üzerinden özkaynak kalemlerinde dalgalanmaya neden oldu. Bu farklar, bilançoda pozitif etki yaratarak kârın altına ek olarak yazıldı.

HİSSE FİYATINA ETKİSİ

Bilanço, orta ve uzun vadeli yatırımcılar açısından olumlu okunmaktadır. Net kârdaki düşüş kısa vadede baskı oluşturabilir. Ancak esas faaliyet kârındaki artış, FAVÖK seviyesinin güçlü seyri ve nakit pozisyonunun korunması hisse fiyatı üzerinde pozitif algı yaratabilir. Ayrıca yılın en güçlü sezonu olan 3. çeyreğe girilmiş olması da hisse açısından beklentileri artırmaktadır. Analistler, özellikle döviz bazlı gelirlerin yüksek olduğu bu yapı sayesinde THYAO'nun finansallarını büyütmeye devam edebileceğini belirtmektedir.

*Yatırım tavsiyesi değildir