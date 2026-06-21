Borsa İstanbul'un en çok takip edilen hisselerinden Türk Hava Yolları (THYAO), geçtiğimiz hafta aracı kurum işlemleriyle yatırımcıların radarına girdi. 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında ilk 5 alıcı kurumun toplam 13,52 milyon lot alım yaptığı hissede, ilk 5 satıcının işlemleri sonrasında net 3,17 milyon lotluk alım gerçekleşti.

Aracı kurum dağılımı, hissedeki kurumsal yatırımcı ilgisini göstermesi açısından yakından takip ediliyor.

THYAO'DA EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR

15-19 Haziran haftasında THYAO hisselerinde en yüksek net alımı gerçekleştiren kurumlar şunlar oldu:

HSBC: 6.976.128 lot

Pusula Yatırım: 2.176.808 lot

Bank of America: 1.873.002 lot

Yapı Kredi Yatırım: 1.497.445 lot

Meksa Yatırım: 997.101 lot

İlk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 13.520.484 lot olarak gerçekleşti.

EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aynı dönemde THYAO hisselerinde en yüksek net satışı yapan kurumlar ise şu şekilde sıralandı:

Destek Yatırım: 4.243.434 lot

Yatırım Finansman: 2.355.981 lot

Garanti BBVA Yatırım: 1.432.203 lot

Bulls Yatırım: 1.310.201 lot

QNB Yatırım: 1.009.966 lot

İlk 5 satıcı kurumun toplam net satışı 10.351.785 lot oldu.

ARACI KURUM DAĞILIMI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Borsada aracı kurum dağılımı verileri, hisselerdeki kurumsal yatırımcı ilgisini ve para akışının yönünü göstermesi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle büyük aracı kurumların yoğun alım yaptığı hisseler, piyasada talebin arttığı şeklinde yorumlanabiliyor.

Ancak aracı kurum verileri tek başına yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor. Aynı kurumun farklı müşteriler adına hem alım hem de satım işlemi gerçekleştirebilmesi nedeniyle verilerin şirketin finansal performansı ve teknik görünümüyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.