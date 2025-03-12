Financial Times’a konuşan Harrison, “İş denklemi mantıklıysa ve ürettiğimiz araçlara farklı bölgelerden talep gelirse, elbette mevcut üretim varlıklarımızı gözden geçiririz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Toyota’nın Trump yönetiminin ticaret politikaları karşısında üretim stratejilerini yeniden değerlendirdiğini gösteriyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN ‘SİYASİ KASIRGA’ UYARISI

Toyota yöneticisi Harrison, ABD Başkanı Trump’ın başlıca ticaret ortaklarına yönelik gümrük vergisi tehditlerinin otomotiv endüstrisi için büyük bir risk taşıdığını vurguladı. Trump’ın ticaret politikaları nedeniyle sektörün yeni bir "siyasi kasırga" ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

ABD, YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ İÇİN GERİ SAYIMDA

Trump yönetimi, Meksika ve Kanada’dan yapılan otomobil ithalatına ilişkin vergileri bir ay ertelemişti. Ancak, bu sürenin sonunda tarifelerin yürürlüğe girmesi halinde Japon otomobil üreticileri ciddi bir ekonomik riskle karşılaşacak.

Beyaz Saray yetkilileri ayrıca, Trump’ın diğer ülkelerin ABD mallarına uyguladığı ithalat tarifelerini eşleştirmeyi hedefleyen ‘karşılıklı’ gümrük vergilerinin 2 Nisan’da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bu durum, uluslararası ticaret dengelerini etkileyebilecek büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.