ABD'de yapay zeka çipleri ile ilgili yeni güncellemeler masada. Konuya yakın kaynaklara göre, büyük teknoloji şirketleri ve yabancı hükümetlerin şiddetle karşı çıktığı yarı iletken ticaret kısıtlamalarını gözden geçiren Trump yönetimi, yapay zeka çiplerine yönelik önlemleri kaldırmayı planlıyor.

3 KAPSAMLI ÜLKE GRUBU OLUŞTURULACAK

Henüz kesinleşmemiş olan bu karar, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kararlaştırılan ve Nvidia Corp. ve diğer şirketlerin çip ihracatını düzenlemek amacıyla üç kapsamlı ülke grubu oluşturulmasını öngören politikayı yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

15 MAYIS'TA UYGULAMAYA ALMAYACAK

Kaynaklara göre, Trump yönetimi 15 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi planlanan yapay zeka difüzyon kuralını uygulamayacak. Değişiklikler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin yapay zeka çiplerini satın alma kısıtlamalarına tepki gösterdiği Orta Doğu gezisi öncesinde gündeme geldi.

ETKİ ALANINA ÇEKMEYİ AMAÇLIYOR

Biden’ın görevdeki son haftasında açıklanan difüzyon kuralı, yarı iletken ticaretine yönelik yıllardır artan kısıtlamaların ardından son hamle olarak, dünyanın büyük bir kısmına yapay zeka çipi sevkiyatları için yeni ABD lisanslama yükümlülükleri getirmişti.



Bu önlem, Çin’in aracılar üzerinden yapay zeka çipi teknolojisine erişmesini engellemeyi ve Amerikan teknolojisine erişim için şartları belirleyerek daha fazla ülkeyi ABD’nin etki alanına çekmeyi amaçlıyordu.

Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, “Biden’ın yapay zeka kuralı aşırı karmaşık, aşırı bürokratik ve Amerikan inovasyonunu engelleyecek bir adımdı. Bu kuralı, Amerikan inovasyonunu serbest bırakacak ve Amerikan yapay zeka hakimiyetini sağlayacak çok daha basit bir kural ile değiştireceğiz” açıklamasını yaptı.