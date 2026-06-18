Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) geçtiğimiz yılın son ayında onay verdiği yüzde 100 oranındaki nakdi (bedelli) sermaye artırımı sürecinde Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (TUCLK) cephesinden beklenen son dakika açıklaması geldi.

Şirketin esas sözleşme tadili ve yeni sermayesi ticaret sicili tarafından resmen tescil edildi.

SERMAYE İKİ KADEMELİ KATLANARAK 360 MİLYON TL’YE ULAŞTI

SPK, 4 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı haftalık bülteninde Tuğçelik Alüminyum’un bedelli sermaye artırımı başvurusuna yeşil ışık yakmıştı.

Onaylanan plan doğrultusunda süreç şu şekilde işletilmişti:

• Şirketin 900.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı sınırları dahilinde, 180.000.000 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi masaya yatırıldı.

• Bu sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 100 oranında (180.000.000 TL) artırılması kararlaştırıldı.

• Şirket ortaklarının yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanım başlangıç tarihi ise 11 Aralık 2025 olarak ilan edilmiş ve rüçhan pazarı süreci başlatılmıştı.

SÜREÇ RESMEN KAPANDI

Tuğçelik Alüminyum tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan güncel bildirimle birlikte bedelli sermaye artırımının en kritik yasal prosedürü olan tescil aşamasının başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Söz konusu tescil işlemi, 12 Şubat 2026 tarih ve 11521 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 255. sayfasında yayımlanarak tüm piyasaya ve kamuoyuna resmen ilan edildi.

YATIRIMCILAR VE ŞİRKET İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Tescil sürecinin tamamlanması, Tuğçelik'in bedelli sermaye artırımı yoluyla piyasadan sağladığı nakit fonların ve yeni payların yasal olarak kesinleştiğini gösteriyor.

Şirket bünyesine katılan bu taze nakit girdisinin, önümüzdeki dönemde üretim kapasitesinin artırılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal yükümlülüklerin rahatlatılması süreçlerinde aktif olarak kullanılması bekleniyor.

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