Sanayi üretimi şubatta toparlandı. Üretim aylık bazda yüzde 2,6, yıllık bazda yüzde 2,2 artarken, yılın başındaki sert düşüşün ardından yükseliş kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi Şubat 2026 verilerini açıkladı. Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNDE FARKLI SEYİR

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,6 azaldı.

Google Haberler