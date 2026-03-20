UEFA'nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Beşiktaş ile Başakşehir elde etti.

GALATASARAY'IN PARA ÖDÜLÜ 53,53 MİLYON AVRO

Bu sezon "Devler Ligi"ne direkt katılan Galatasaray, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon avro kazandı.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan "Cimbom" bu performansıyla 7 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon avroluk gelire uzandı.

Ligde ilk 24'e kalarak son 16 turu play-off turu maçı oynamaya hak kazanan ve 1 milyon avroluk prime uzanan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmesiyle kazancına 11 milyon avro daha ekledi.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon avro (ortalama 8,41 milyon avro) kazanan Galatasaray'ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon avro oldu.

FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ 19,47 MİLYON AVRO

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan ve 175 bin avro ile açılışı yapan Fenerbahçe, sonraki turda (play-off) Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

"Devler Ligi"nin kapısından dönen sarı-lacivertli ekip, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon avroyla ödüllendirildi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe; bu organizasyona katılımından dolayı 4,31 milyon avro, ligdeki performansıyla (3'er galibiyet ve beraberlik) 1,8 milyon avro ve ligde elde ettiği dereceyle 1,45 milyon avroluk gelire uzandı.

Son 16 play-off turu oynamasından dolayı hanesine 300 bin avro daha yazdıran "Sarı kanaryalar", yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon avro (ortalama 4,99 milyon avro), UEFA katsayı kaleminden de 2,16 milyon avroyu kasasına koydu.

SAMSUNSPOR'UN GELİRİ 7,89 MİLYON AVRO

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan sezonu açtı ve 175 bin avroyla başlangıç yaptı.

Bu turu geçemeyerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlı ekip; "ayak bastı parası" olarak 3,17 milyon avro, ligdeki performansıyla 1,33 milyon avro, ligdeki derecesiyle 830 bin avro, son 16 turu play-off turuna kalmasıyla 200 bin avro ve son 16 turu oynamasıyla 800 bin avro kazandı.

Yayın havuzu değerlemesinden payına 570 bin ila 1 milyon 570 bin avro (ortalama 1 milyon 70 bin avro) düşen Samsunspor, katsayı kaleminden de 320 bin avroluk gelir elde etti.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR 1 MİLYON 275'ER BİN AVROYLA YETİNDİ

Çıktığı ilk sınavda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda elenerek Konferans Ligi'ne geçiş yapan Beşiktaş, bu turnuvada da sadece bir tur ilerleyebildi ve play-off'ta Avrupa defterini kapattı.

Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda dahil olduğu turnuvada 2 tur ilerleyip tıpkı Beşiktaş gibi play-off turunda Avrupa macerasını noktaladı.

Her iki takım da oynadıkları her tur için 175'er bin avro ve Konferans Ligi play-off turunda elenmeleri sebebiyle 750'şer bin avroluk teselli ödülüyle sezonu tamamladı.