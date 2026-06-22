Şirket tarafından 22 Haziran 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, 28 Mart 2025 tarihli özel durum açıklaması kapsamında toplam 2,46 milyar RMB tutarında sağlanan kredi paketinin 1,23 milyar RMB'lik ikinci dilimi 700 milyon RMB olarak revize edildi.

Açıklamada, söz konusu kredi dilimine ilişkin toplam yıllık sabit faiz oranının, masraflar dahil yüzde 4,98 seviyesinden yüzde 4,30'a düşürüldüğü belirtildi. Faiz oranının, kullanım miktarı ve takvimine bağlı olarak değişiklik gösterebileceği ifade edildi.

Öte yandan, kredinin vadesi ile geri ödeme planında herhangi bir değişikliğe gidilmediği kaydedildi.

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