15 Haziran günü analizini paylaşan Alnus Yatırım, dev inşaat şirketi için dikkat çeken bir tavsiye değişikliğine gitti.

Alnus Yatırım, ENKAI hisseleri için daha önce belirlediği 130,00 TL seviyesindeki hedef fiyatını korurken, yatırımcılar için stratejik bir hamle yaptı.

Kurum, hisse senedine yönelik uzun süredir koruduğu "tut" tavsiyesini "al" seviyesine yükseltti ve ENKAI'yi model portföyüne dahil etti.

ENKA EN DEĞERLİ 4. ŞİRKET KONUMUNDA

Özellikle Orta Doğu ve uluslararası arenada üstlendiği dev projelerle adından sıkça söz ettiren ENKA İnşaat, küresel piyasa değeri sıralama platformu Companiesmarketcap verilerine göre Türkiye'nin en değerli şirketleri listesinde önemli bir virajı geride bıraktı.

Son dönemde borsada yaşanan dinamik fiyat hareketleri ve el değiştirmeler sonrasında Türkiye'nin en değerli şirketleri listesinin tepesinde kartlar yeniden karıldı.

Uzun yıllardır podyumun üçüncü basamağında sarsılmaz bir güce sahip olan ENKA İnşaat, yaşanan son piyasa hareketlerinin ardından bir basamak gerileyerek 4. sıraya yerleşti.

ENKA'dan boşalan Türkiye'nin en değerli üçüncü şirketi unvanını ise borsanın yükselen bir başka devi, 12.33 milyar dolar ile Garanti Bank devraldı.

Yatırımcıların ve analistlerin gözü, Alnus Yatırım'ın sunduğu yüzde 34,85'lik güçlü yükseliş potansiyeli sonrası ENKAI hisselerinin yeni siparişler ve küresel sıralamadaki bu rekabetle birlikte nasıl bir grafik çizeceğinde olacak.

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