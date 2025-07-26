Türkiye oyun endüstrisinin köklü markalarından Joygame, sermaye piyasalarına adım atmak için önemli bir eşiği geçti. SPK’dan kayıtlı sermaye sistemine geçiş onayı alan şirket, ticaret tescilini de tamamladı. Sürece dair açıklamalarda bulunan Boğaziçi Ventures CEO’su ve Joygame Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, gelişmeleri CNBC-e’den Günce Nur İnce’ye değerlendirdi.

Özistek, “SPK’dan kayıtlı sermaye sistemine geçiş onayı alındı. Joygame de kayıtlı sermaye sistemine geçiş ticaret tescilini yaptı. Dolayısıyla süreci devam ediyor. Böyle adım adım ilerleyen bu süreçte SPK’dan onay alınırsa Joygame, Türkiye’nin halka açık ilk oyun şirketi olacak” dedi.

“TÜRKİYE BORSASI BÜYÜK AMA OYUN ŞİRKETİ YOK”

Türkiye’nin oyun şirketi açısından borsalarda ilk örneği oluşturabileceğine dikkat çeken Özistek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Dünyaya baktığımızda borsalarda çok sayıda oyun şirketinin halka açık olduğunu görüyoruz. Sonuçta oyun sektörü büyük bir sektör. Dünyanın en büyük 10 şirketinden bir tanesi oyun şirketi Tencent, Çin’in en büyük teknoloji şirketi. Dolayısıyla dünyaya baktığımızda oyun şirketlerine sıklıkla yatırım yapıldığını görüyoruz. Türkiye’de şu ana kadar hiç halka açılmış bir oyun şirketi yok. Joygame ilk olursa Türkiye için de bence önemli bir adım olacaktır. Çünkü Türkiye borsası büyük bir borsa, derinliği de yüksek bir borsa ama teknoloji şirketi sayısı az, oyun şirketi hiç yok. Bunun akabinde de gelir diye düşünüyorum.

“ABD’DE ZARAR EDEN ŞİRKET DE HALKA ARZ OLABİLİYOR”

Özistek, Türkiye’de halka arz için aranan şartların yurt dışındaki örneklere kıyasla daha katı olduğunu ifade etti:

Erken aşamada, bir girişimci ekip bir araya gelerek ‘Benim bir fikrim var’ diyor… Halka arz öncesi aşama daha ileri bir aşama. Türkiye’deki kurallara göre 2 yıl üst üste kar etmesi gerekiyor. Belli ciro ve bilanço büyüklüklerini geçmesi gerekiyor… Siz bugün İsveç Nasdaq’da ya da Amerika’da ya da Londra’da bir şirket zarardaysa da halka arz edebilirsiniz. Cirosu çok küçükse de halka arz edebilirsiniz ama Türkiye’de bunlar mümkün değil.

"OYUN SEKTÖRÜ DİĞER SEKTÖRLERİ DE DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Barış Özistek'e göre oyun sektörü yalnızca kendi ekonomik büyüklüğüyle değil, yarattığı global operasyon ve teknoloji birikimiyle de Türkiye'deki diğer sektörlerin gelişimini hızlandırıyor. Oyun alanında edinilen deneyimin, farklı sektörlerdeki girişimlere aktarıldığını belirten Özistek, özellikle yapay zeka tabanlı uygulamalarda bu etkiyi somut olarak gözlemlediklerini ifade ederek "Türkiye'de oyunla birlikte de gelişen sektörler var. Bir e-ticaretle oyunu kıyaslayalım. e-Ticaret bizim coğrafyada yapılan bir iştir. Amazon, eBay Amerika'da bu işi yapıyor. Trendyol, Türkiye'de bu işi yapıyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Oralardaki ekipler ağırlıklı tek bir ülkede operasyon yapmayı pazarlama yapmayı biliyorlar ve uzmanlık geliştiriyorlar. Oyun sektöründe ise durum tam tersi. Bu tüm dünyada yapılan bir iş. Yani sektörde başarılı olduğunuz zaman Türkiye'de bu sefer kendi ekosisteminde Amerika'dan Japonya'ya, Çin'e, Kore'ye reklam yapmayı bilen, yerelleştirme yapmayı bilen, ‘live operations’ yapmayı bilen, teknolojiyi kullanmayı bilen ekipleriniz oluyor." dedi.