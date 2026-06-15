Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG), sermaye yapısındaki değişimin ardından temettü tablosunu yeniden şekillendirdi.

Şirket, bugün hayata geçirdiği yüzde 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı hamlesi nedeniyle, daha önce ilan ettiği nakit kâr payı (temettü) tutar ve oranlarını revize ettiğini açıkladı.

HİSSE BAŞINA NET 0,1275 TL ÖDENECEK

Türkiye Sigorta, sermaye bölünmesi (bedelsiz) öncesindeki eski planlamasında, yatırımcılarına 27 Ağustos 2026 tarihinde hak kullanımı başlamak üzere hisse başına brüt 0,30 TL, net ise 0,255 TL nakit temettü dağıtmayı kararlaştırmıştı.

Ancak şirketin mevcut hisse sayısının yüzde 100 bedelsiz artışla tam iki katına çıkması sebebiyle, hisse başına düşen kâr payı miktarı da matematiksel olarak yarı yarıya düzeltme yaşadı. KAP'a yapılan yeni bildirime göre güncellenen rakamlar şu şekilde yansıdı:

• Eski Temettü Tutarı: Hisse başına brüt 0,30 TL – Net 0,255 TL

• Yeni (Revize Edilen) Temettü Tutarı: Hisse başına brüt 0,15 TL – Net 0,12750 TL

YATIRIMCININ TOPLAM ALACAĞI NAKİT DEĞİŞECEK Mİ?

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında hisse başına düşen temettü miktarının yarıya inmesi, yatırımcıların toplamda alacağı net nakit miktarında bir azalmaya yol açmıyor.

Örneğin; bölünme öncesinde elinde 100 lot TURSG hissesi olan bir yatırımcı, eski sisteme göre toplamda 25,5 TL net temettü alacaktı. Yüzde 100 bedelsiz sonrasında bu yatırımcının hisse adedi 200 lota yükseldiği için, yeni revize edilen 0,12750 TL'lik net fiyat üzerinden hesaplandığında eline geçecek olan toplam nakit yine 25,5 TL olarak sabit kalacaktır.

Şirket ortaklarının hesaplarındaki lot sayısı iki katına çıkarken hisse başı kazanç yarıya indiği için portföy bazında herhangi bir hak kaybı yaşanmıyor.

HAK KULLANIM TARİHİ AYNI KALDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kâr payı dağıtım tutarlarındaki bu teknik güncellemeye rağmen, daha önce ilan edilen 27 Ağustos 2026 temettü hak kullanım tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve takvimin aynen sadık kalınarak işletileceği belirtildi.

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