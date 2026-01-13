Başkent Ankara’nın Haymana ilçesinde düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sıradan bir kaza kırım soruşturmasının ötesine geçen olayda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) devreye girdi.

KRİTİK GÖZALTI: RUM ASILLI HOSTES MERCEK ALTINDA

T24 yazarı Tolga Şardan’ın aktardığı bilgilere göre; soruşturmanın seyri, uçağın Türkiye'ye geliş ve gidiş ekibindeki şüpheli değişiklik üzerine derinleşti.

MİT’in koordinesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, düşen jeti Türkiye’ye getiren kabin ekibinde yer alan bir hostesi kaldığı otelde gözaltına aldı.

Gözaltı sürecinin "gizli" ve "hassas" yürütülmesinin en önemli nedeninin, hostesin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı olması olduğu belirtildi.

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şubesi’nde sorgulanan hostes, işlemlerinin ardından serbest bırakılsa da istihbarat birimlerinin şahsın bağlantılarına yönelik incelemeyi sürdürdüğü öğrenildi.

YANIT BEKLEYEN İKİ KRİTİK SORU

Dassault Falcon 50 tipi özel jetin enkazı üzerindeki teknik inceleme sürerken, soruşturma makamları iki şüpheli durum üzerinde duruyor:

• Neden Özel Jet?: Bugüne kadar Türkiye ziyaretlerinde tarifeli uçakları tercih eden Libya heyeti, bu kez neden Malta merkezli bir firmaya ait özel jeti tercih etti?

• Mürettebat Değişikliği: Uçağı Türkiye’ye getiren ekip ile Libya’ya götürecek ekip arasında neden personel değişikliğine gidildi? Gözaltına alınan hostesin dönüş uçağında yer almamasının arkasındaki sebep neydi?

KARA KUTU İNGİLTERE YOLCUSU

Olayın teknik boyutuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da devrede. Bakanlık, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için uçağın kara kutusunun İngiltere’deki laboratuvarlarda inceleneceğini duyurdu.

Hem adli hem de istihbari boyutuyla çok yönlü sürdürülen soruşturmada, MİT bünyesinde kurulan özel ekibin kazadaki "sabotaj" ihtimali dahil tüm senaryoları titizlikle değerlendirdiği belirtiliyor.