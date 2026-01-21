Ekonomi dünyasının ve yatırımcıların yakından takip ettiği gelişmeye dair Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin piyasaya güçlü bir giriş yapacağı görülüyor.

YARIN ANA PAZAR'DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLIYOR

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre, Üçay Mühendislik payları 22 Ocak 2026 Perşembe gününden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Şirketin borsa macerasına hangi endeksler çatısı altında devam edeceği de netlik kazandı.

UCAYM HANGİ ENDEKSLERDE YER ALACAK?

İşlem görmeye başladığı andan itibaren Üçay Mühendislik; BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler, BIST İnşaat ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek.

KRİTİK RAKAMLAR: FİİLİ DOLAŞIM VE PAY SAYISI

Borsa İstanbul yönetimi, endeks hesaplamalarında kullanılacak olan temel verileri de paylaştı. Buna göre:

Toplam Pay Sayısı: 225.000.000

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı: Yüzde 27

Sektörel bazda BIST İnşaat ve BIST Hizmetler endekslerine taze kan getirecek olan Üçay Mühendislik'in, halka arz sonrası sergileyeceği ilk gün performansı piyasa aktörleri tarafından merakla bekleniyor.

