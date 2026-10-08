VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi"nde bankanın finansman faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2026 yılı başından bu yana uluslararası piyasalardan 9 milyar doların üzerinde kaynak sağladıklarını belirten Arslan, bu tutarın 7 milyar dolarlık bölümünün istihdam, girişimcilik, deprem bölgelerinin yeniden inşası ve yeşil dönüşüm gibi alanların finansmanında kullanıldığını söyledi. Arslan, Türkiye'de aktif dijital bankacılık kullanıcı sayısının 129 milyonu aştığını da açıkladı.

VAKIFBANK 2026'DA 9 MİLYAR DOLARI AŞAN KAYNAK SAĞLADI

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, zirvede yaptığı konuşmada bankanın uluslararası piyasalardan sağladığı finansmana ilişkin verileri paylaştı.

Mayıs ayında Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar avroluk kaynak temin ettiklerini hatırlatan Arslan, şunları söyledi:

"Sayın Bakanım, Vakıf Bank olarak bu yıl mayıs ayında sizlerin de destek ve katılımıyla bakanlığımızın karşı garantisinde Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar euro tutarında bir kaynak sağlamıştık. Bu işlem Türk bankacılık sektöründe uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi oldu."

Arslan, 2026 yılında sağlanan toplam uluslararası kaynağa ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Diğer yandan 2026 yılı başından bu yana uluslararası piyasalardan toplam 9 milyar Amerikan dolarını aşan kaynak temin ettik. Söz konusu kaynağın 7 milyar dolarlık kısmı ülkemizin sürdürülebilirlik kalkınmasını destekleyen öncelikli alanların finansmanında kullanıldı."

7 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK HANGİ ALANLARDA KULLANILDI?

Arslan, uluslararası piyasalardan temin edilen kaynağın 7 milyar dolarlık bölümünün kullanım alanlarını da açıkladı.

Konuşmada paylaşılan dağılıma göre 1 milyar dolar kadın ve genç istihdamını korumaya yönelik işletmelerin, 1 milyar dolar kadın ve genç girişimlerin finansmana erişiminin desteklenmesinde kullanıldı.

Deprem ve afet bölgelerinin yeniden inşasına 2 milyar dolar ayrılırken çevre dostu yatırımlar, yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sıfır atık projelerinin finansmanında 3 milyar dolar değerlendirildi.

Arslan, "Böylece uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynaklarla hem bankamızın fonlama yapısını çeşitlendirmeye hem de ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve reel ekonominin güçlenmesine katkı sağlamaya gayret ettik." dedi.

TÜRKİYE'DE AKTİF DİJİTAL BANKACILIK KULLANICISI 129 MİLYONU AŞTI

Konuşmasında bankacılık sektörünün dijital dönüşümüne de değinen Arslan, Türkiye'deki dijital bankacılık kullanımına ilişkin verileri paylaştı.

Arslan, "Bugün ülkemizde 129 milyonu aşkın, aktif dijital bankacılık kullanıcısı bulunmaktadır. Yalnızca bu yılın ilk yarısında mobil kanallar üzerinden 5.3 3 milyar adeti aşan işlemle 110 trilyon liranın üzerinde bir hacim gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Bankacılık işlemlerinin büyük bölümünün artık şube dışı kanallardan gerçekleştirildiğini belirten Arslan, "Bankacılıkta yapılan toplam işlemlerin %98'i şube dışı kanallardan yapılmaktadır. Dijital bankacılık alanındaki gelişmeler finansal hizmetlere erişimi hızlandırsa da şubelerimiz stratejik önemini korumaya, ilişki bankacılığının merkezi olmaya devam etmektedir." dedi.

VAKIFBANK'TAN 93 YATIRIM TÜRÜNÜ KAPSAYAN FİNANSMAN PAKETİ

Arslan, VakıfBank'ın sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında geliştirdiği finansman paketine ilişkin de bilgi verdi.

Paketin döngüsel ekonominin altı temel alanını kapsadığını belirten Arslan, "Bu anlayışın en güzel örneklerinden biri de kısa süre önce hayata geçirdiğimiz sıfır atık ve döngüsel ekonomi finansman paketimiz oldu. Hammaddeden üretime, toplama ve ayrıştırmadan geri kazanım ve yeni yeniden üretime kadar döngüsel ekonominin 6 temel alanında 93 farklı yatırım türünü kapsayan bir paket oluşturduk." diye konuştu.

"GELECEĞİN BANKACILIĞINI DİJİTAL VE YAPAY ZEKA EKSENLİ OLARAK TANIMLIYORUZ"

Bankacılığın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arslan, dijitalleşme ve yapay zekanın sektördeki rolüne değindi.

Arslan, "Biz Vakıf Bankı olarak geleceğin bankacılığını dijital ve yapay zeka eksenli olarak tanımlıyoruz. Bankacılığı bölgesine, ülkesine değer katan sektörlerin başında görmekteyiz. Vakıf Bank olarak da buna kalkınma odaklı değer bankacılığı diyoruz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın üretim, yatırım, ihracat ve istihdamı desteklemeye devam edeceğini belirten Arslan, finans sektörünün yalnızca kaynak sağlayan değil, ekonomik dönüşüme katkıda bulunan bir yapıya yöneldiğini ifade etti.