Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin temettü ödemeleri devam ediyor. 17 Haziran 2026 Çarşamba günü iki şirket yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihinin yarın olduğu ödemelerde BIMAS ve AAGYO hisseleri öne çıkıyor.

YARIN TEMETTÜ VERECEK ŞİRKETLER

17 Haziran Çarşamba günü temettü dağıtacak şirketler arasında Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) ve Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) yer alıyor.

BIMAS, ilk taksit kapsamında hisse başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL nakit temettü dağıtacak.

AAGYO ise hisse başına brüt 0,42796 TL ve net 0,42796 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

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TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, bir şirketin yıl sonunda veya dönem içinde elde ettiği net kârın bir kısmını ya da tamamını mevcut ortaklarına (hissedarlarına) kâr payı olarak dağıtmasıdır.

TEMETTÜ DAĞITILDIĞINDA HİSSE FİYATINA NE OLUR?

Şirket, kasasındaki nakdi hissedarlarına dağıttığı için özsermayesinde bir azalma olur. Bu nedenle temettü ödemesinin yapıldığı ilk gün, hisse senedinin fiyatı dağıtılan brüt temettü miktarı kadar teorik olarak düşer. Bu düşüş son derece normaldir ve piyasa şartlarına göre zamanla tekrar toparlanabilir.

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