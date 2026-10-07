Borsa İstanbul tarafından açıklanan takvime göre yumuşak şeker ve şekerleme sektörünün önde gelen oyuncularından Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD), 8 Ekim Perşembe günü nakit temettü ödemesi için hak kullanım tarihini başlatıyor.

Şirketin yatırımcılarına yapacağı kâr payı ödemesine ilişkin detaylar şu şekilde:

• Şirket Unvanı: Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0150891 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0128257 TL

FİYAT DÜZELTMESİ YAPILACAK

Kâr payı hakkı kullanım tarihi olan 8 Ekim Perşembe günü itibarıyla, Kervan Gıda (KRVGD) paylarının borsa açılışındaki teorik fiyatı, dağıtılan hisse başına brüt temettü miktarı oranında düşürülerek düzeltilecek.

Hak sahibi yatırımcıların hesaplarına nakit temettü aktarımları ise takas süreci (T+2) doğrultusunda gerçekleşecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.