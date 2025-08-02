Borsa İstanbul’da haftalık kazanç-kayıp tablosu yatırımcıların odağındaydı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,98 artışla tamamlarken, en çok kazandıran hisseler ve piyasa değeri en yüksek şirketler de netleşti. İşte detaylar…

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,98 yükselişle 10.746,98 puandan tamamladı. Endeks, en düşük 10.481,53 ve en yüksek 10.774,91 seviyelerini gördü.

Yatırımcıların radarına girdiler! Borsada bu hafta neler oldu? İşte en çok kazandıran hisseler 1

Sektör endekslerinde de yükselişler öne çıktı. Mali endeks yüzde 2,50 artışla 14.151,27 puana ulaşırken, sanayi endeksi yüzde 1,49 yükseldi.

Yatırımcıların radarına girdiler! Borsada bu hafta neler oldu? İşte en çok kazandıran hisseler 2

Teknoloji endeksi yüzde 0,69 artarken, hizmetler endeksi haftayı yüzde 1,15 primle kapattı.

Yatırımcıların radarına girdiler! Borsada bu hafta neler oldu? İşte en çok kazandıran hisseler 3

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSE: OTOKAR

Hafta boyunca BIST 100 endeksinde en çok yükselen hisse, yüzde 12,98’lik değer artışıyla Otokar oldu. Otokar’ı, Çan2 Termik yüzde 11,56 ve Destek Finans Faktoring yüzde 11,43’lük yükselişle takip etti.

Yatırımcıların radarına girdiler! Borsada bu hafta neler oldu? İşte en çok kazandıran hisseler 4

BORSANIN EN DEĞERLİLERİ

Piyasa değeri açısından Borsa İstanbul’da zirvede yer alan şirketler ise şöyle sıralandı:

ASELSAN – 840,8 milyar TL
Garanti BBVA – 611,1 milyar TL
Koç Holding – 462,5 milyar TL

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