Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,98 yükselişle 10.746,98 puandan tamamladı. Endeks, en düşük 10.481,53 ve en yüksek 10.774,91 seviyelerini gördü.

Sektör endekslerinde de yükselişler öne çıktı. Mali endeks yüzde 2,50 artışla 14.151,27 puana ulaşırken, sanayi endeksi yüzde 1,49 yükseldi.

Teknoloji endeksi yüzde 0,69 artarken, hizmetler endeksi haftayı yüzde 1,15 primle kapattı.

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSE: OTOKAR

Hafta boyunca BIST 100 endeksinde en çok yükselen hisse, yüzde 12,98’lik değer artışıyla Otokar oldu. Otokar’ı, Çan2 Termik yüzde 11,56 ve Destek Finans Faktoring yüzde 11,43’lük yükselişle takip etti.

BORSANIN EN DEĞERLİLERİ

Piyasa değeri açısından Borsa İstanbul’da zirvede yer alan şirketler ise şöyle sıralandı:

ASELSAN – 840,8 milyar TL

Garanti BBVA – 611,1 milyar TL

Koç Holding – 462,5 milyar TL