Akademi dünyasını ve lisansüstü eğitim gören öğrencileri yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı.

YÖK, lisansüstü programlar arasındaki geçişler ve denklik süreçlerinde yaşanan karmaşayı önlemek amacıyla "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti.

DENKLİK İÇİN KRİTİK EŞİK: YÜZDE 80

Yapılan düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, diplomaların eşdeğer sayılması için getirilen somut kriter oldu.

Yeni yönetmeliğe göre, bir lisansüstü programın "eşdeğer diploma programı" statüsünde kabul edilebilmesi için, müfredatının YÖK tarafından denkliği kabul edilen temel programla en az yüzde 80 oranında örtüşmesi zorunlu hale getirildi.

YETKİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULLARINDA

Özellikle isimleri farklı olan ancak içerik olarak benzerlik gösteren lisansüstü programların durumu da netliğe kavuşturuldu.

Bu programların birbirine eşdeğer sayılıp sayılmayacağına üniversitelerin ilgili enstitü yönetim kurulları karar verecek.

Kurullar, ders içeriklerini inceleyerek yüzde 80'lik uyumun yakalanıp yakalanmadığını tespit edecek.

KAVRAM KARGAŞASINA SON: "EŞDEĞER DİPLOMA PROGRAMI"

YÖK, uygulamada yaşanan terim kargaşasının da önüne geçti. Yönetmelikte daha önce yer alan ve yoruma açık olan "lisansüstü programlar" ifadesi yürürlükten kaldırıldı.

Bunun yerine, hukuki ve akademik çerçevesi daha net çizilen "eşdeğer diploma programı" tanımı literatüre girdi.

YÖK Başkanı tarafından yürütülecek olan yeni yönetmelik hükümleri, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.