2026 yılının ilk ışıklarıyla birlikte seyahat severleri gümrük kapılarında yeni bir rakam karşıladı. Geçtiğimiz yıl 710 TL olan yurt dışı çıkış harcı, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 1.250 TL olarak güncellendi. Havaalanlarındaki otomatlar gece yarısı itibarıyla yeni tarifeye geçerken, seyahat planı yapan vatandaşlar "Neden bu kadar arttı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Artışın Arkasındaki 3 Ana Neden

Ekonomi yönetiminden edinilen bilgilere göre, bu dev zammın tek bir sebebi yok. İşte masadaki o gerekçeler:

Yeniden Değerleme "Otomatı": Enflasyon verilerine göre hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı, bu yıl harç kalemlerine en yüksek seviyeden yansıdı. Artık harç tutarı her yıl tartışılmadan, enflasyon oranında otomatik olarak artacak.

Bütçe Disiplini ve Kamu Geliri: Devlet, artan kamu giderlerini karşılamak ve bütçe açığını dengelemek amacıyla vergi dışı gelirleri artırma yoluna gidiyor. Yılda yaklaşık 10 milyona yakın kişinin yurt dışına çıkması, bu harcı önemli bir gelir kapısı haline getiriyor.

Deprem ve Afet Fonuna Kaynak: Bu yılki artışın en dikkat çekici gerekçelerinden biri de Afet Risk Yönetimi. Toplanan harçların önemli bir kısmının deprem konutları ve kentsel dönüşüm projeleri için kurulan fonlara aktarılması planlanıyor.

TOKİ Payı Devam Ediyor

Yıllardır uygulanan ve her puldan alınan pay geleneği bozulmadı. Ödenen 1.250 TL’nin bir kısmı doğrudan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projelerine finansman sağlamaya devam edecek. Yani yurt dışına giden her vatandaş, dolaylı yoldan sosyal konut projelerine katkıda bulunmuş olacak.

Yolcular Tepkili: "Ailece Çıkmak Artık Lüks"

Havalimanında mikrofon uzatılan yolcular ise durumdan şikayetçi. Özellikle 4 kişilik bir ailenin sadece kapıdan çıkmak için 5.000 TL ödemek zorunda kalması, "harç değil, ek bir uçak bileti parası" yorumlarına neden oldu. Uzmanlar, bu artışın kısa vadede yakın mesafe (Yunan Adaları, Bulgaristan vb.) seyahatlerini bir miktar yavaşlatabileceğini öngörüyor.

EDİTÖRÜN NOTU: Kuyrukta beklemek istemeyenler için bir hatırlatma: Harç pulunuzu havalimanına gitmeden önce dijital bankacılık üzerinden ödeyerek sistemde pasaportunuza tanımlatabilirsiniz.