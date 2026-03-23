Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,53 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,55 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,90 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 35,20 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 56,66 artış, imalatta yüzde 35,20 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 45,18 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 43,44 artış, enerjide yüzde 14,12 artış, sermaye mallarında yüzde 34,90 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 2,36 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,20 artış, imalatta yüzde 2,36 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,13 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,81 artış, enerjide yüzde 4,17 artış, sermaye mallarında yüzde 1,69 artış olarak gerçekleşti.