Şirket, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 101,072 oranında artırarak yatırımcısına bedelsiz pay dağıtacak.

SPK'nın 8 Ocak 2026 tarihli bülteninde onay verdiği karara göre Gimat Mağazacılık, 2.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut 149.200.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 300.000.000 TL'ye yükseltecek.

Artırılan 150.800.000 TL'lik kısım, tamamı iç kaynaklardan karşılanarak hissedarlara bedelsiz pay olarak dağıtılacak.

KRİTİK TARİH: 16 OCAK 2026

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Hesabıma ne zaman yansıyacak?" sorusu da yanıt buldu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 16 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Bu tarihte portföyünde GMTAS hissesi bulunan yatırımcılar, herhangi bir ek ödeme yapmaksızın yeni paylarına hak kazanacaklar.

YATIRIMCI İÇİN HESAPLAMA: 1000 LOT NE OLACAK?

Verilecek bedelsiz oranı küsuratlı (%101,072) olduğu için yatırımcılar hesaplamada zorlanabilir. Basit bir hesaplamayla portföylerdeki değişim şu şekilde olacak:

• Mevcut Durum: Elinde 1000 adet (lot) GMTAS hissesi bulunan bir yatırımcı,

• Artış Miktarı: Yaklaşık 1010 adet yeni bedelsiz hisse kazanacak.

• Sonuç: Bölünme işlemi tamamlandığında yatırımcının toplam hisse adedi 2010 lota yükselecek.

Önemli Not: Bedelsiz sermaye artırımı sırasında hisse fiyatı da aynı oranda düzeltilecektir. Yani hisse adediniz artarken, hisse fiyatı bölünme oranına göre aşağı yönde revize edilecek, portföy büyüklüğünüz (hisse fiyatı x adet) bölünme anında teorik olarak sabit kalacaktır.

