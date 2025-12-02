Şirketin sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %500 oranında artırma kararı, yatırımcı cephesinde büyük ilgiyle karşılandı. Bu karar, hissede hem işlem hacmini hem de fiyatı yukarı taşırken, NİBAŞ bugün tavan fiyat seviyesine kadar yükseldi.

Bedelsiz kararına göre:

1.000 lotu olan yatırımcı 5.000 lot bedelsiz alacak

Toplam lot sayısı 6.000’e yükselecek

TAVAN SERİSİ DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Piyasa uzmanları, bedelsiz sermaye artırımı sonrası hisselerde genellikle kısa vadede yüksek volatilite ve güçlü talep oluştuğuna dikkat çekiyor. NİBAŞ’ta da bugün oluşan tavan kapanışın ardından gözler, önümüzdeki günlerde oluşacak tahta yapısı ve hacim seyrine çevrildi.

YATIRIMCI GÜVENİ ARTIYOR

Son dönemde yaptığı hamlelerle yatırımcı ilgisini üzerine toplayan NİBAŞ, bedelsiz kararının ardından kısa vadede kazandıran hisseler arasında yerini aldı. Hissede bugün oluşan tavan kapanış, küçük yatırımcı açısından da güçlü bir moral kaynağı oldu.