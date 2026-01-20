Raporda, bu sert yukarı yönlü revizyonun arkasındaki temel itici güçler şu şekilde sıralanıyor:

Yeni Sözleşmeler: İleriye dönük imzalanan yüksek montanlı yeni iş anlaşmaları.

Büyüme Tahminleri: Ciro ve FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) tahminlerindeki yukarı yönlü güncellemeler.

Makro Güncelleme: Makroekonomik varsayımlardaki değişimler ve İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) değerlemesinin ileriye taşınması.

ANALİZ: "AL" TAVSİYESİ KORUNUYOR

İş Yatırım, küresel savunma hisselerinin yeniden değerlendiği bu konjonktürde Aselsan'ın benzerlerine kıyasla daha güçlü büyüme ve yüksek marj görünümüne sahip olduğunu vurguluyor. Bu gerekçelerle hisse için "AL" tavsiyesi sürdürülüyor.

