Zorlu Enerji (ZOREN) hissesi, uzun süredir içinde hareket ettiği düşen trend kanalı içerisinde son haftalarda dip bölgesinden gelen alımlarla birlikte toparlanma çabası gösteriyor. 2,90–3,00 bandından başlayan tepkiyle birlikte hisse yeniden 3,20 seviyelerine yönelmiş durumda.

Grafik incelendiğinde, mevcut hareketin hâlen ana düşen kanal içinde kaldığı, ancak kısa vadeli teknik görünümde toparlanma denemelerinin öne çıktığı görülüyor.

Kısa vadeli teknik görünüm

Hisse şu sıralar 3,20–3,25 bandında dengelenmeye çalışıyor. Bu bölge, son yükseliş denemesinin başladığı ara destek konumunda.

Aşağıda: 3,05–3,00 TL kısa vadeli ana destek, 2,90 TL ise orta vadeli kritik taban bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın korunması, yukarı yönlü denemelerin devamı açısından teknik açıdan önem taşıyor.

Yukarıda masadaki seviyeler



Grafikte öne çıkan direnç ve potansiyel HEDEF bölgeleri sırasıyla şöyle:

3,77 TL: İlk güçlü direnç ve kısa vadeli eşik seviye

3,93 TL: Ara direnç / yatay bant

4,47 TL: Orta vadeli ana direnç

5,17 – 5,40 TL: Kanal üst bandı ve geçmiş güçlü satış bölgesi

6,66 TL: Uzun vadeli ana trend direnci

Özellikle 3,77 TL üzeri kalıcılık, hissede teknik görünümün güçlenmesi açısından kritik eşik olarak izleniyor. Bu bölgenin aşılması hâlinde sırasıyla 3,93 ve 4,47 seviyeleri teknik hedef konumuna geçebilir.

Risk tarafı



3,00 TL altına sarkmalarda görünüm yeniden zayıflar. Bu senaryoda 2,90 TL ilk savunma hattı olarak izlenirken, bu bölgenin kaybedilmesi hâlinde düşen kanal alt bandı yeniden gündeme gelebilir.

ZOREN hissesi teknik olarak hâlen uzun vadeli düşen trend kanalı içerisinde bulunuyor. Son yükseliş denemeleri, şu aşamada daha çok taban bölgesi tepkisi niteliğinde. Yukarı yönlü alan açılabilmesi için ana şart, 3,77–3,93 bandının hacimli şekilde aşılması.

Bu gerçekleşmeden yapılacak yükselişler teknik olarak sınırlı kalabilir. Ancak söz konusu bandın kırılması hâlinde, grafikte 4,47 → 5,40 → 6,66 hattına doğru yeni bir teknik alan oluşabilir.

Yatırım tavsiyesi değildir.