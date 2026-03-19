19 Mart 2026 Perşembe sabahında piyasalar, yeni güne hareketli bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı döviz kurlarına çevrilmiş durumda. İşte sabahın ilk ışıklarıyla birlikte piyasalardaki son durum…

Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki veri akışı, döviz kurlarındaki seyrini belirlemeye devam ediyor.

Hem bireysel yatırımcılar hem de ticari kararlarını döviz üzerinden şekillendirenler için 19 Mart sabahı itibarıyla rakamlar netleşti.

1 dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar? (19 Mart 2026 güncel döviz kurları) 1

Güne 44,32 seviyelerinde merhaba diyen dolar, stabil seyrini korumaya çalışırken; saat 07:12 itibarıyla euronun 50,85 bandını aşması dikkat çekiyor.

Analistler, küresel piyasalardaki parite hareketliliğinin ve merkez bankalarından gelecek olası açıklamaların gün içindeki volatiliteyi artırabileceği konusunda uyarıyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 44,31 44,33 % 0.25 14:52
Euro 50,86 50,86 % 0.11 14:52
İngiliz Sterlini 58,87 58,89 % 0.46 14:52
Avustralya Doları 31,19 31,21 % 0.48 14:52
İsviçre Frangı 55,73 55,78 % 0.03 14:52
Rus Rublesi 0,52 0,52 % -1.44 14:50
Çin Yuanı 6,42 6,43 % 0.26 14:52
İsveç Kronu 4,71 4,72 % 0.5 14:52
