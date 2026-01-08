Borsa İstanbul’da 2026 yılına girilirken yayımlanan son hedef fiyat raporu, yüksek potansiyel öngörülen hisseleri yeniden gündeme taşıdı. Açıklanan çalışmada, farklı sektörlerden birçok şirket için mevcut fiyatlara kıyasla dikkat çekici getiri alanları hesaplandı.

Raporda en yüksek potansiyelin BigChefs ve Anadolu Sigorta hisselerinde toplandığı görüldü. BigChefs için belirlenen 101,40 TL hedef fiyat yaklaşık yüzde 120’lik, Anadolu Sigorta için paylaşılan 47,30 TL hedef fiyat ise yaklaşık yüzde 100’lük bir getiri potansiyeline işaret etti.

Teknoloji ve bilişim tarafında İndeks Bilgisayar ile Hitit Bilgisayar öne çıkan diğer şirketler oldu. İndeks Bilgisayar için 14,00 TL, Hitit Bilgisayar için 77,00 TL hedef fiyat açıklanırken, bu hisselerde sırasıyla yüzde 87 ve yüzde 83 seviyelerinde potansiyel hesaplandı.

Perakende tarafında Ebebek Mağazacılık, gayrimenkul sektöründe Rönesans Gayrimenkul, sigorta grubunda Anadolu Hayat ve iletişim tarafında Turkcell de listede yer alan diğer şirketler arasında bulundu. Bu hisselerde öngörülen getiri potansiyelleri genel olarak yüzde 70–80 bandında yoğunlaştı.

Sanayi ve tüketici elektroniği tarafında ise Vestel BEYAZ Eşya, Karel Elektronik ve Kalekim dikkat çeken diğer şirketler olarak sıralandı. Söz konusu hisseler için açıklanan hedef fiyatların, mevcut seviyelere göre yüzde 70’in üzerinde potansiyel barındırdığı görüldü.

Çalışmada paylaşılan hedef fiyatların; şirketlerin finansal sonuçları, sektör beklentileri ve değerleme modelleri dikkate alınarak oluşturulan projeksiyonlara dayandığı belirtildi.

Uyarı: Bu haberde yer alan bilgi, değerlendirme ve hedef fiyatlar, aracı kurum tarafından yayımlanan rapordan derlenmiştir. İçerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal piyasalarda yapılan işlemler risk içerir. Yatırım kararları alınmadan önce kişisel risk profiline uygun şekilde detaylı araştırma yapılması ve yetkili kurumlardan profesyonel destek alınması gerekir.