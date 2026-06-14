Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına çevrilirken, İsviçre merkezli finans devi UBS altın piyasasına ilişkin yeni değerlendirmelerini paylaştı.

Banka, güçlü seyreden ABD ekonomisi ve faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlayabileceği ihtimali nedeniyle kısa vadeli altın fiyat hedeflerini 300 ila 900 dolar arasında aşağı yönlü revize etti.

UBS, ons altının kısa vadede 3.850 ile 4.000 dolar bandına kadar geri çekilebileceği uyarısında bulundu.

GRAM ALTIN YÜZDE 5,2'LİK BİR GERİ ÇEKİLME ANLAMINA GELİYOR

UBS'in kısa vadeli hedef olarak işaret ettiği 4.000 dolarlık ons altın seviyesi, gram altında da geri çekilme ihtimaline işaret ediyor. Dolar/TL kurunun yaklaşık 46,27 seviyesinde kalması halinde yapılan hesaplamaya göre gram altın fiyatı yaklaşık 5.950 TL seviyelerine gerileyebilir. Ancak gram altın fiyatlarında ons altının yanı sıra dolar kurundaki hareketler de belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu durumda mevcut 6.277 TL'lik gram altına göre yaklaşık %5,2'lik bir geri çekilme anlamına geliyor.

ALTIN İKİNCİ HAFTAYI DA KAYIPLA KAPATTI

Altın fiyatları, yüksek faiz beklentilerinin etkisiyle üst üste ikinci haftayı da kayıpla tamamladı.

Spot altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde sınırlı yükseliş gösterse de haftalık bazda yüzde 2,54 değer kaybetti. Haziran ayındaki toplam kayıp ise yüzde 7'yi aştı.

Yurt içinde gram altın da haftalık bazda yüzde 2,06 gerileyerek ikinci haftalık düşüşünü kaydetti. Gram altın 14 Haziran itibarıyla 6.277 TL seviyesinde işlem görüyor.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Piyasalarda enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği ve Fed'in faizleri yüksek seviyelerde tutmaya devam edeceği beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Uzmanlar, faiz getirisi bulunmayan altının yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından cazibesinin azalabildiğine dikkat çekiyor.

ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik haber akışı da petrol fiyatlarında düşüşe neden olurken, enerji kaynaklı enflasyon baskılarının azalabileceği beklentilerini güçlendirdi.

UBS UZUN VADEDE İYİMSER

UBS, kısa vadeli geri çekilme beklentisine rağmen uzun vadeli altın görünümünde iyimserliğini koruyor.

Banka, Fed'in ilerleyen dönemde faiz indirimlerine başlaması, ABD dolarında beklenen zayıflama ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi nedeniyle değerli metalin yükseliş potansiyelini koruduğunu belirtti.

Özellikle merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla gerçekleştirdiği altın alımlarının piyasaya destek vermeye devam ettiği vurgulandı.

YILIN ZİRVESİ VE DİP SEVİYESİ

Ons altın yıl içerisinde oldukça dalgalı bir seyir izledi. Değerli metal 29 Ocak'ta 5.598 dolarla yılın en yüksek seviyesini görürken, son düşüşlerle birlikte 4.023 dolara kadar geriledi.

Bu hareketle birlikte altının yıl başından bu yana değer kaybı yaklaşık yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Piyasalar şimdi 16-17 Haziran tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına odaklanmış durumda.

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıda faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. Fed'in vereceği mesajların altın fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.