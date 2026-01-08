Son iki yılda yüksek faiz ortamı, gayrimenkul sektörünü hem finansman maliyetleri hem de değerleme algısı tarafında baskı altında bıraktı. Artan borçlanma maliyetleri, yeni projelerin ertelenmesine yol açarken, borsada işlem gören GYO’ların önemli bir kısmı net aktif değerlerine göre ciddi iskontolarla fiyatlandı. 2026’ya girilirken ise bu tablo, yerini daha dengeli bir beklenti setine bırakıyor.

Dezenflasyon sürecinin devam etmesi ve politika faizinde kademeli indirim ihtimali, gayrimenkul sektörünün en hassas olduğu başlık olan finansman maliyetleri açısından rahatlatıcı bir çerçeve sunuyor. Faizlerdeki her gerileme, hem yeni yatırımların fizibilitesini artırıyor hem de mevcut portföylerin değerleme katsayıları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. Bu da GYO hisselerinde uzun süredir oluşan iskontonun kapanabileceği bir zemini güçlendiriyor.

Operasyonel tarafta 2026 yılında GYO’lar için en önemli ayrışma kira gelirlerinin kalitesi üzerinden yaşanacak. Enflasyona endeksli sözleşmelere sahip, AVM, ofis ve lojistik tarafında doluluk oranlarını koruyan şirketler, nakit akışı tarafında daha güçlü görünüm sunuyor. Özellikle turizm, perakende ve sanayi yatırımlarıyla bağlantılı portföy yapısına sahip GYO’ların, sektörde daha olumlu ayrışması bekleniyor.

Konut tarafında ise arz kısıtları, kentsel dönüşüm ihtiyacı ve büyük şehirlerde süregelen talep, sektörün orta vadeli hikâyesini canlı tutuyor. Faizlerin düşüş eğilimine girmesi halinde, ertelenmiş konut talebinin kademeli olarak devreye girmesi mümkün. Bu durum, hem geliştirici şirketler hem de portföyünde konut ağırlığı yüksek GYO’lar için destekleyici bir görünüm yaratabilir.

Değerleme cephesinde bakıldığında, borsadaki birçok GYO’nun portföy değeri ile piyasa değeri arasındaki makas dikkat çekici boyutlarda bulunuyor. 2026 yılında risk primindeki düşüşün sürmesi, finansal istikrar algısının güçlenmesi ve yabancı ilgisinin artması halinde, gayrimenkul hisselerinde çarpan bazlı bir toparlanma gündeme gelebilir.

Buna karşın sektör açısından riskler de korunuyor. Faiz indirim sürecinin gecikmesi, ticari gayrimenkulde talep zayıflığı veya regülasyon tarafında atılabilecek yeni adımlar, fiyatlamalar üzerinde dönemsel baskılar yaratabilir. Ayrıca yüksek borçluluğa sahip şirketler açısından bilanço yönetimi 2026’da da kritik olmaya devam edecek.

Genel tablo, 2026 yılını GYO sektörü açısından “bekle-gör”den “seçici toparlanma” dönemine geçiş yılı olarak işaret ediyor. Güçlü portföy yapısına, sürdürülebilir kira gelirine ve yönetilebilir borçluluğa sahip şirketlerin, yıl boyunca sektör içinde daha pozitif ayrışması bekleniyor.