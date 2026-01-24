Borsa İstanbul yatırımcılarının merakla beklediği 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuç dönemi bu hafta itibarıyla başlıyor. Şirketlerin geçtiğimiz yılın son çeyreğine ait performanslarını ortaya koyacak olan bilanço takvimi netleşirken, açılışı sigorta ve emeklilik sektörü yapacak.
Önümüzdeki hafta içerisinde finansal tablolarını kamuoyuyla paylaşması beklenen dev şirketler ve açıklama tarihleri şu şekilde açıklandı:
26 Ocak Pazartesi: Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
27 Ocak Salı: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)
28 Ocak Çarşamba: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR)
30 Ocak Cuma: Arçelik A.Ş. (ARCLK)