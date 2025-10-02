Borsa İstanbul son günlerde hızlı yükselişlere sahne oluyor. Özellikle bankacılık, ilaç ve enerji sektöründen üç hisse yatırımcılarına kısa sürede çifte haneli kazanç sağladı. Halkbank (HALKB), Gen İlaç (GENIL) ve CW Enerji (CWENE) haftalık performanslarıyla borsanın en çok konuşulan şirketleri arasına girdi.

HALKBANK(HALKB): ABD DAVASI VE GÜÇLÜ İŞLEM HACMİ

Türkiye’nin en köklü kamu bankalarından olan Türkiye Halk Bankası (HALKB), özellikle KOBİ kredilerinden konut finansmanına kadar geniş bir müşteri tabanına hitap ediyor. Banka, uzun süredir ABD’de devam eden “İran yaptırımlarını delme” davasıyla gündemdeydi. Ancak dava sürecinde son dönemde alınan kararlar, Yargıtay’ın bankanın lehine olabileceği yönünde beklentiler oluşturdu. Bu gelişmeler, yatırımcıların risk algısını azaltırken hisseye güçlü talep getirdi.

Son dört günde yüzde 14’ün üzerinde prim yapan Halkbank hisseleri, 30 TL seviyesinin üzerine çıkarak kritik psikolojik direncini kırdı. İşlem hacmi ise 1 milyar TL’yi aşarak bankacılık endeksinde öne çıktı.

GEN İLAÇ(GENIL): BİYOTEKNOLOJİ VE İHRACAT POTANSİYELİ

1998 yılında kurulan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., nadir hastalıklar ve biyoteknoloji alanında Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri. Şirket; hematoloji, onkoloji, endokrinoloji gibi alanlarda yüksek katma değerli ilaçlar üretiyor ve dünya çapında 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Borsa performansında da bu istikrarlı büyüme göze çarpıyor. Son haftada yüzde 11’in üzerinde değer kazanan Gen İlaç hisseleri, 195 TL seviyesine yükseldi. Yeni ürün ruhsatları ve Ar-Ge yatırımları, şirketin orta-uzun vadede büyüme potansiyelini destekliyor.

CW ENERJİ(CWENE): GÜNEŞ PANELLERİNDE LİDER ÜRETİCİ

2000’li yılların başında kurulan CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Türkiye’nin en büyük güneş paneli üreticisi konumunda. Antalya’daki üretim tesisleriyle yıllık 1,8 GW üzerinde kapasiteye sahip olan şirket, hem yurtiçi hem de yurtdışında yenilenebilir enerji projelerine panel tedarik ediyor.

Haftalık yüzde 10 civarında yükseliş kaydeden CW Enerji hisseleri, 25 TL seviyesinde işlem görüyor. Şirketin yeni yatırımlar ve ihracat hamleleriyle üretim kapasitesini artırma planı, yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor. Yenilenebilir enerjiye yönelik devlet teşvikleri de CW Enerji’nin büyümesini destekleyen unsurlar arasında.

YATIRIMCIYA KAZANCI NE OLDU?

Bu üç hisseye eşit şekilde yatırım yapan yatırımcılar, sadece dört günde 100 bin TL’lik yatırımlarını yaklaşık 111-112 bin TL seviyesine taşımış oldu. Böylece borsa, kısa vadeli fırsatları yakalayan yatırımcılara yeniden güçlü bir getiri imkânı sundu.

