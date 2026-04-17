Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından düzenlenen "Muhtelif Donanımlı Beton Köşk ve Hücre Mal Alımı" ihalesinde en avantajlı teklifi vererek birinci oldu.

İhaleyi düzenleyen kurumun ilgili birimi tarafından şirkete 17 Nisan 2026 tarihinde sözleşme imzalamaya davet yazısı iletildi. Taraflar arasında sözleşmenin 10 gün içerisinde imzalanması planlanıyor.

64,2 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

Açıklamada, sözleşmenin baz bedelinin KDV hariç 64,2 milyon TL olduğu belirtildi. İhalenin tamamlanmasıyla birlikte şirketin proje portföyüne yeni bir iş daha eklenmiş olacak.

GESAN TEKNİK GÖRÜNÜM: KRİTİK SEVİYELER VE TREND YÖNÜ

GESAN hissesi detay verilerinde teknik görünüm aşağı yönlü gösterirken, belirlenen kritik seviyeler yatırımcılar açısından önemini koruyor.

Hissede pivot seviyesi 47,03 olarak öne çıkarken, ilk destek 45,85, ilk direnç ise 47,77 seviyesinde bulunuyor. Kısa vadede bu seviyelerin yakından izlenmesi gerekiyor.

Teknik değerlendirmeye göre hissede trendin yönü aşağı olarak değerlendiriliyor. Son işlem gününde 47,39 seviyesinin altına sarkılmasıyla birlikte aşağı yönlü trend değişiminin başladığı görülüyor.

50,30 SEVİYESİ KRİTİK

Hissede 50,30 seviyesi trend değişimi açısından kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında kalındığı sürece aşağı yönlü eğilimin devam etmesi bekleniyor. Olası bir yukarı yönlü dönüş için ise bu seviyenin aşılması gerekiyor.

Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 47,92, 100 günlük hareketli ortalaması ise 47,98 seviyesinde bulunuyor.

Son işlem gününde hacim 297,34 milyon TL olarak gerçekleşirken, bu rakam 5 günlük ortalama işlem hacminin yüzde 24,47 altında kaldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.