Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan izahnameye göre, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri San. A.Ş.'nin halka arz takvimi ve talep toplama detayları netleşti.

İsvea Seramik paylarının halka arzı 1 Temmuz 2026 ile 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, 3 iş günü boyunca talep girişinde bulunabilecek.

Halka arzda 67 milyon lot, 20,90 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 400,3 milyon TL olurken, payların #ISVEA koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor.

Dağıtım yöntemi bireysele eşit dağıtım olarak uygulanacak. Halka arz, katılım endeksine uygun değil.

İSVEA SERAMİK HALKA ARZI ÖZET BİLGİLER

Şirket: İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri San. A.Ş.

Borsa Kodu: ISVEA

Talep Toplama Tarihleri: 1-3 Temmuz 2026

Halka Arz Fiyatı: 20,90 TL

Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit

Satılacak Pay: 67.000.000 lot

Halka Arz Büyüklüğü: 1,4003 milyar TL

Katılım Endeksi: Uygun değil

İskonto Oranı: %27,03

Piyasa Değeri: 5,852 milyar TL

Konsorsiyum Lideri: Ahlatcı Yatırım ve Halk Yatırım

Halka Açıklık Oranı: %23,93

TAHMİNİ LOT DAĞILIMI

Halka arzda bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. 67 milyon lotun eşit dağıtılması halinde 500 bin katılımda yaklaşık 134 lot, 1 milyon katılımda 67 lot, 1,5 milyon katılımda 45 lot, 2 milyon katılımda 33 lot, 2,5 milyon katılımda 27 lot ve 3 milyon katılımda yaklaşık 22 lot dağıtılması bekleniyor.

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