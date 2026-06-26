İsvea Seramik halka arzında talep toplama 1-3 Temmuz 2026'da yapılacak. İşte 20,90 TL fiyatlı halka arzın detayları ve tahmini lot hesabı!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan izahnameye göre, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri San. A.Ş.'nin halka arz takvimi ve talep toplama detayları netleşti.
İsvea Seramik paylarının halka arzı 1 Temmuz 2026 ile 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, 3 iş günü boyunca talep girişinde bulunabilecek.
Halka arzda 67 milyon lot, 20,90 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 400,3 milyon TL olurken, payların #ISVEA koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor.
Dağıtım yöntemi bireysele eşit dağıtım olarak uygulanacak. Halka arz, katılım endeksine uygun değil.
İSVEA SERAMİK HALKA ARZI ÖZET BİLGİLER
Şirket: İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri San. A.Ş.
Borsa Kodu: ISVEA
Talep Toplama Tarihleri: 1-3 Temmuz 2026
Halka Arz Fiyatı: 20,90 TL
Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit
Satılacak Pay: 67.000.000 lot
Halka Arz Büyüklüğü: 1,4003 milyar TL
Katılım Endeksi: Uygun değil
İskonto Oranı: %27,03
Piyasa Değeri: 5,852 milyar TL
Konsorsiyum Lideri: Ahlatcı Yatırım ve Halk Yatırım
Halka Açıklık Oranı: %23,93
TAHMİNİ LOT DAĞILIMI
Halka arzda bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. 67 milyon lotun eşit dağıtılması halinde 500 bin katılımda yaklaşık 134 lot, 1 milyon katılımda 67 lot, 1,5 milyon katılımda 45 lot, 2 milyon katılımda 33 lot, 2,5 milyon katılımda 27 lot ve 3 milyon katılımda yaklaşık 22 lot dağıtılması bekleniyor.
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