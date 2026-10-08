Yatırım fonlarında haftalardır devam eden tasfiye sürecinde beklenen ödeme günü geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A1 Capital, Bulls ve Pardus bünyesindeki 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını açıkladı. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ise ekim ayı içerisinde 1 milyon TL'ye kadar anapara ödemesi yapılması planlanıyor.

3 ŞİRKETİN 17 FONUNDA ÖDEMELER BUGÜN YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yatırım fonlarında yaşanan gelişmelere ve tasfiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın paylaştığı takvime göre A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy bünyesinde olağan tasfiye kapsamına alınan 17 fondaki toplam 43 bin 643 yatırımcıya 8 Ekim Perşembe günü ödeme yapılacak.

Söz konusu üç şirketin olağan tasfiye süreci 5 Ekim itibarıyla başlamıştı.

Bu şirketler bünyesinde kalan 49 özel fonda ise 2 bin 98 yatırımcı bulunuyor. Bu fonlara ilişkin sorunların kendi kapsamlarında çözülmesi planlanıyor.

1 MİLYON TL'YE KADAR ANAPARA ÖDEMESİ YAPILACAK

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için de ödeme hazırlıkları sürüyor. Cevdet Yılmaz, yatırımcılara hak kazanacakları tutarlara mahsuben ara ödeme yapılacağını belirterek ödemelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak net yatırım tutarının esas alınacağını açıkladı. Buna göre ara ödeme tutarı en fazla 1 milyon TL olacak.

MKK tarafından net yatırım tutarının hesaplanmasına yönelik algoritma hazırlanırken Takasbank'tan fiyat bilgilerinin alınmasının ardından ödeme tutarları belirlenecek.

Ancak olağanüstü tasfiyeye ilişkin düzenlemenin henüz yasalaşmadığını vurgulayan Yılmaz, uygulamanın kanun metninin TBMM'de kesinleşmesinin ardından yürürlüğe gireceğini bildirdi.

131 FONDA 455 BİN 758 YATIRIMCI BULUNUYOR

Tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sayısal verileri de paylaşan Yılmaz, toplam 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu açıkladı.

Tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Bankası ve İş Bankası görevlendirildi.

- Ziraat Bankası: 125 fon, 151 bin 247 tekil yatırımcı

- İş Bankası: 6 fon, 388 bin 718 tekil yatırımcı

İki bankanın yatırımcı sayılarında aynı kişilerin birden fazla fonda bulunabilmesi nedeniyle mükerrerlik oluşabiliyor.

Yılmaz, tasfiye kapsamındaki 131 fonun toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturduğunu belirtti.

5 Ekim itibarıyla söz konusu fonların portföy büyüklüğünün hanehalkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık geldiğini aktardı.

ATLAS PORTFÖY'DEKİ 56 BİN YATIRIMCI İÇİN DE ÖDEME HAZIRLIĞI

Atlas bünyesindeki 16 fonda bulunan 56 bin 614 yatırımcı için de çalışmalar devam ediyor.

Cevdet Yılmaz, gerekli teminatların alınması halinde söz konusu fonların olağan tasfiye kuralları kapsamında değerlendirilerek ödemelerin hızla yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Atlas fonlarının olağan yöntemle tasfiye edilmesine yönelik çalışmalar sürerken diğer fonlar için olağanüstü tasfiye mekanizmasının devreye alınması planlanıyor.

ÖNCELİK KÜÇÜK YATIRIMCILAR VE PARA PİYASASI FONLARINDA

Fon Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen süreçte önceliğin küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verileceği bildirildi.

Yılmaz, olağan ve olağanüstü tasfiye işlemleri kapsamında ekim ayı içerisinde 455 bin 758 yatırımcının çok büyük bölümüne ödeme yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

Olağanüstü tasfiye sürecinde ara ödemelerin ardından fonların alacaklarının tahsil edilmesi, borçlarının ödenmesi ve nihai tasfiye bakiyesinin oluşturulması için çalışmalar devam edecek.

Nihai tasfiye işlemlerinin 5-6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

FON ÖDEMELERİNDE HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK

Cevdet Yılmaz, tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının korunacağını ancak özel zararların karşılanması için Hazine kaynaklarının kullanılmayacağını açıkladı.

Ödemelerde öncelikle fonların mevcut kaynaklarından yararlanılacak. Ayrıca haksız kazançların geri alınması ve el konulan varlıkların satışından elde edilecek kaynakların da kullanılması planlanıyor.

Yılmaz, yatırım fonlarında bankacılık sistemindekine benzer bir devlet garantisinin bulunmadığını vurguladı.

FON SORUŞTURMASINDA 85 KİŞİ TUTUKLU

Yılmaz, fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin yürütülen adli ve idari işlemlerin son durumunu da paylaştı.

Açıklanan verilere göre 220 kişi hakkında işlem yapılırken 85 kişi tutuklandı. 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 81 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Ayrıca 63 gerçek kişi ile 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazlara yönelik 21 el koyma kararı verildi.

67 kişi ve şirketin banka, kripto ve kiralık kasa varlıklarına, 27 kişi ve şirketin ortaklık paylarına el konuldu. Fon çıkış tarihleri ve işlem oranları esas alınarak 42 gerçek kişinin mal varlığı da donduruldu.

Yılmaz, sermaye piyasalarında sistemik bir risk bulunmadığını belirterek tasfiye sürecinin piyasaların daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.