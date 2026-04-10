Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO) hisseleri ilk işlem gününde tavan olarak 23,20 TL’ye yükselmişti. Hisseler ikinci işlem gününde tekrar tavan oldu. AAGYO hisselerinde alım iştahının arttığı görülürken hisseler 25,52 TL’ye yükseldi.

ForInvest verilerine göre AAGYO hisselerinde, 10 Nisan 2026 işlem günü saat 10:00 itibarıyla oluşan aracı kurum dağılımı verilerine göre alıcılı bir seyir izleniyor. İlk 5 kurumun alımları, toplam hacmin yaklaşık yüzde 77'sini oluşturarak dikkat çekici bir konsantrasyon sergiliyor.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Listenin zirvesinde, toplam alımların yaklaşık %40'ını tek başına gerçekleştiren Deniz Yatırım yer alıyor. İlk 5 alıcının ortalama maliyeti ise 25,520 TL seviyesinde sabitlenmiş durumda.

• DENİZ YATIRIM: 393.840 Lot (%39,83)

• GEDİK YATIRIM: 128.302 Lot (%12,97)

• MEKSA YATIRIM: 115.961 Lot (%11,72)

• BULLS YATIRIM: 77.916 Lot (%7,88)

• İNFO YATIRIM: 48.625 Lot (%4,91)

• Diğer: 223.987 Lot (%22,65)

