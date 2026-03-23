Buna göre ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 2 trilyon 190 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, bu dönemde inşaat harcamalarının yüzde 0,1 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta yüzde 0,8 artışla 2 trilyon 197 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları ocakta yüzde 0,6 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,6 azaldı.

İnşaat harcamaları ocakta yıllık bazda ise yüzde 1 artış kaydetti.