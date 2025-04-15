ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin Çin'e yönelik uygulamaya aldığı ek gümrük vergileri hakkında açıklama yaptı. Bloomberg'e konuşan Bessent, ABD'nin önemli ticaret ortaklarının birçoğu ile müzakerelerde hızlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı.

90 GÜNDE ANLAŞMA YAPILABİLİR

ABD'nin müttefiklerine müzakereler konusunda hızlı olmaları gerektiğinin sinyalini veren Bessent, genellikle ilk hamleyi yapanın en iyi anlaşmayı elde edebileceğine işaret etti. Bessent, ek tarifelerin durdurulduğu 90 günlük süre boyunca pek çok ülkeyle prensipte anlaşmaya varabileceklerini söyledi.

ABD İLE ÇİN'İN ARASI İYİ Mİ?

Çin'e yönelik gümrük vergilerinin uygulamaya konulduğunu anımsatan Bessent, ülkelerin pazarlarına akın eden Çin mallarına karşı bir miktar koruma isteyebileceğini ifade etti. Bessent, Çin ile herhangi bir seviyede müzakere olup olmadığına yönelik soruya cevaben, bunun üstten gelmesi gerektiğini, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iyi bir ilişkisi olduğunu belirtti.

ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerine yönelik Bessent, "Çin'e uygulanan gümrük vergileri büyük rakamlar, kimse bunların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalmasını istemiyor. Ama bu oranlar şaka olmaktan çok uzak" dedi.

Bessent, Washington ile Pekin arasında bir ayrışma olmak zorunda olmadığını ancak bunun olabileceğini kaydetti.

FED'DEN 'CAMI KIR' HAMLESİ GELECEK Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile her hafta bir araya geldiğini anlatan Bessent, "camı kır" durumundan çok uzakta olduklarını belirtti. Bessent, Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell'ın yerine kimin başkan olacağına yönelik soru üzerine, sonbaharda muhtemel başkan adaylarıyla görüşmeye başlayacaklarını bildirdi.

Tahvil piyasası konusunda eyleme geçme ihtiyacından "çok uzakta" olduklarını söyleyen Bessent, "Kullanabileceğimiz büyük bir araç kitimiz var. Eğer istersek geri alımları artırabiliriz" diye konuştu.

Bessent, tarifeler konusunda da sağlam bir süreç yürüteceklerini ve piyasanın bu konuda büyük bir rahatlığa sahip olabileceğini kaydetti.