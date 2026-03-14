Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine füze saldırısı düzenlendiği, saldırıda hasar meydana geldiği bildirildi.

AP’nin haberine göre saldırının ardından elçilik yerleşkesinden yoğun duman yükseldi.

Güvenlik kaynakları, füzelerden birinin büyükelçilik yerleşkesi içindeki helikopter pistine isabet ettiğini belirtti.

Irak merkezli "Shafaq News" ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırıda büyükelçiliğe ait C-RAM hava savunma sisteminin tamamen tahrip edildiğini öne sürdü.

Kaynak: AA
