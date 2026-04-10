Bugün akaryakıt ürünlerinden benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 12 lira 86 kuruş indirim geldi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam gelecek. Motorinin Litre fiyatına 4 lira 12 kuruş artış, benzine toplamda 1 lira 78 kuruşluk artış bekleniyor. Eşel mobil sistem gereği benzin zammı 44 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

Gelecek zammın ardından, özellikle lojistik maliyetlerin yüksek olduğu Doğu illerinde motorinin litre fiyatı yeniden 80 TL sınırına dayanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ise motorin fiyatlarının 76-78 TL bandına yerleşmesi bekleniyor.

