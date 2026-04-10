Google Haberler

Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarının artışına neden olurken, benzine ve motorine indirim geldi. İndirim mutluluğu 24 saat sürmeden, çifte zam haberi geldi.

Bugün akaryakıt ürünlerinden benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 12 lira 86 kuruş indirim geldi.

Akaryakıtta indirim mutluluğu kısa sürdü! Çifte zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam gelecek. Motorinin Litre fiyatına 4 lira 12 kuruş artış, benzine toplamda 1 lira 78 kuruşluk artış bekleniyor. Eşel mobil sistem gereği benzin zammı 44 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

Bu kez zam değil indirim var! Akaryakıtta tabela değişti Bu kez zam değil indirim var! Akaryakıtta tabela değişti

Gelecek zammın ardından, özellikle lojistik maliyetlerin yüksek olduğu Doğu illerinde motorinin litre fiyatı yeniden 80 TL sınırına dayanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ise motorin fiyatlarının 76-78 TL bandına yerleşmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 72.4
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 57.35
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.61
Gazyağı 83.46
Tüm Akaryakıt Fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahlatcı’ya 188 milyon TL’lik 3 yeni maden sahası izni! Ahlatcı’ya 188 milyon TL’lik 3 yeni maden sahası izni!
Fatih Dönmez "Olağan dışı fiyat hareketlerini incelemeye aldık"Fatih Dönmez "Olağan dışı fiyat hareketlerini incelemeye aldık"

Google Haberler