Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat 2026 dönemine ilişkin dış ticaret endeksleri, ihracatta çarpıcı bir ayrışmaya işaret etti.

İhracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artış kaydetti. Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 12,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 artış görüldü. Yakıt grubunda ise yüzde 6,8’lik düşüş yaşandı.

Buna karşılık ihracat miktar endeksi aynı dönemde yüzde 10,1 azaldı. En sert gerileme yüzde 35,6 ile yakıt grubunda gerçekleşirken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9, ham maddelerde yüzde 8,7 ve imalat sanayinde yüzde 7,0 düşüş kaydedildi.

İTHALATTA SINIRLI DÜŞÜŞ, DEĞERDE ARTIŞ

İthalat tarafında ise birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 5,0 arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7, imalat sanayinde yüzde 7,2 artış görülürken; yakıtlarda yüzde 14,5, ham maddelerde ise yüzde 7,0 düşüş kaydedildi.

İthalat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 1,3 geriledi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, ham maddelerde yüzde 6,6 ve yakıtlarda yüzde 5,6 düşüş yaşanırken, imalat sanayinde yüzde 6,1 artış dikkat çekti.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE YATAY SEYİR

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, Ocak ayında 139,0 seviyesindeyken Şubat ayında yüzde 0,1 azalarak 138,8’e geriledi.

İthalat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 0,7 artışla 126,9’dan 127,9’a yükseldi.

DIŞ TİCARET HADDİNDE İYİLEŞME

İhracat ve ithalat birim değer endekslerinin oranı ile hesaplanan dış ticaret haddi, Şubat 2025’teki 86,4 seviyesinden 6,3 puan artarak Şubat 2026’da 92,7’ye çıktı.