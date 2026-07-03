Zamlı fiyatların kısa süre içinde raflara yansıması bekleniyor. Alkollü içecek tüketicilerini ilgilendiren yeni fiyat artışı açıklandı. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alkollü içeceklere yüzde 16 oranında zam yapıldığını bildirdi.

Yapılan zamla birlikte bira, rakı, viski, votka ve diğer alkollü içecek gruplarında fiyatların yeniden güncelleneceği belirtildi.

ZAMLI FİYATLAR RAFLARA YANSIYACAK

Edinilen bilgilere göre, güncellenen fiyat listeleri dağıtım firmaları tarafından tekel bayileri ve satış noktalarına iletilmeye başlandı. Zamlı ürünlerin dağıtım sürecinin tamamlanmasının ardından yeni etiketlerin kısa süre içerisinde market ve tekel bayilerindeki raflarda yerini alması bekleniyor.

MALİYET ARTIŞLARI ETKİLİ OLDU

Son dönemde art arda gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri ve üretim maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle alkollü içecek fiyatlarında artışlar devam ediyor. Son yüzde 16'lık zamla birlikte tüketicilerin alkollü ürünler için ödeyeceği tutarın önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: YeniÇağ

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.