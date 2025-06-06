Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülkede ihracat Nisan'da yüzde 1,7 ile tahminlerden fazla düştü. Sanayi üretimi de önceki aya kıyasla yüzde 1,4 düştü.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, yılın ilk üç ayında beklentilerin üzerinde büyüme kaydederek iyi bir başlangıç yapmıştı ancak bu durum, esas olarak işletmelerin ve ihracatçıların beklenen ABD tarifelerinin önüne geçme çabalarından kaynaklandı.

Nisan ayı rakamları ikinci çeyreğin zayıf bir zeminde başladığını gösteriyor. Almanya, ABD'nin uyguladığı ticaret vergilerine karşı özellikle savunmasız görülüyor ve hala zayıf küresel büyüme, yaşlanan işgücü ve aşırı bürokrasi gibi uzun süredir devam eden sorunların etkisi altında.

Yine bugün açıklanan veriler, Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da da sanayi üretiminin Nisan ayında yüzde 1,4 düştüğünü gösterdi.

Kaynak: Bloomberg