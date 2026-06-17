Kuruluş, yayımladığı değerlendirmede Orta Doğu ve Türkiye bankacılık sektörü görünümünü "kötüleşen" seviyesine düşürdüğünü açıkladı. Fitch, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın bankaların varlık kalitesi ve kârlılığı üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

BÜYÜMEDEKİ YAVAŞLAMA RİSK OLUŞTURUYOR

Fitch'e göre daha düşük ekonomik büyüme, kredi geri ödeme performansını olumsuz etkileyebilir ve bankacılık sektörünün kârlılığı üzerinde baskı yaratabilir. Buna karşın kuruluş, finansal piyasalara erişimin daha önce öngörülenden daha dayanıklı olduğunu ve bu durumun devam etmesinin beklendiğini belirtti.

TÜRKİYE SİGORTA SEKTÖRÜNDE DE GÖRÜNÜM DÜŞTÜ

Kuruluş ayrıca Türkiye'nin hayat dışı sigorta sektörü görünümünü de "kötüleşen" seviyesine indirdi. Suudi Arabistan'ın hayat dışı sigorta sektörü görünümü ise "nötr" olarak revize edildi.

LATİN AMERİKA'DA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Fitch, Latin Amerika'da kamu maliyesi görünümünü "nötr" seviyede korudu. Kuruluş, bölgedeki birçok ülkenin güçlü makroekonomik koşullar, politika tamponları ve dış ticaret avantajları sayesinde daha dirençli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Fitch, Brezilya ve Kolombiya bankacılık sektörlerinin görünümünü zayıflayan varlık kalitesi ve siyasi belirsizlikler nedeniyle "kötüleşen" seviyesine çekti. Latin Amerika perakende sektörünün görünümü de faaliyet koşullarındaki zayıflama nedeniyle aşağı yönlü revize edildi.

DOĞU AVRUPA'DA JEOPOLİTİK RİSKLER ÖNE ÇIKTI

Raporda Doğu Avrupa'da yüksek jeopolitik risklerin devam ettiği belirtilirken, bölgenin kamu maliyesi görünümünün "kötüleşen" seviyesinde kaldığı kaydedildi.

Fitch ayrıca, daha zayıf makroekonomik görünüm nedeniyle Doğu Avrupa'daki finans ve leasing şirketleri sektörünün görünümünü de "kötüleşen" olarak güncelledi.

Kaynak: Ekonomim