ABD Merkez Bankası (Fed), yeni Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. İlk bakışta piyasalar için sürpriz içermeyen kararın ardından altın fiyatlarında satış baskısı yaşandı. Ancak piyasaların odaklandığı nokta faiz kararının kendisinden çok, Fed'in gelecek döneme ilişkin verdiği mesajlar oldu.

FED FAİZİ SABİT TUTTU AMA PİYASALAR FARKLI BİR DETAYA ODAKLANDI

Fed'den yapılan açıklamada politika faizinin oybirliğiyle sabit bırakıldığı belirtildi. Karar metninde ekonomik büyümenin yüksek belirsizliklere rağmen güçlü seyrini koruduğu, iş gücü piyasasının sağlam kaldığı ve enflasyonun halen hedef seviyenin üzerinde bulunduğu vurgulandı.

Faizlerde değişiklik yapılmamasına rağmen piyasalarda hareketliliğin artmasının temel nedeni ise Fed'in güncellenen ekonomik projeksiyonları oldu.

ALTIN FİYATLARINDA İLK TEPKİ NEGATİF OLDU

Fed kararı öncesinde yükseliş eğiliminde hareket eden altın fiyatları, karar sonrası kazançlarının önemli bölümünü geri verdi. Ons altın fiyatı kararın ardından yüzde 2'ye yakın gerileyerek 4.240 dolar seviyelerine kadar düştü.

Yurt içinde ise gram altın gün içerisinde 6.526 TL seviyesini test ettikten sonra düşüşe geçti. Karar sonrası gerileyen gram altın daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 6.360 TL seviyelerinde işlem görmeye başladı. Gram altın alış fiyatı 6.360,23 TL, satış fiyatı ise 6.361,25 TL seviyesinde bulunuyor.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Fed, federal fon oranına ilişkin 2026 yıl sonu tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltti. Banka ayrıca 2027 ve 2028 yıllarına yönelik faiz beklentilerinde de yukarı yönlü revizyona gitti.

Bunun yanında enflasyon tahminleri de artırıldı. Fed'in bu yıl için enflasyon beklentisini yüzde 2,7'den yüzde 3,6'ya çıkarması, fiyat baskılarının beklenenden daha uzun sürebileceğine işaret etti.

Piyasalar bu tabloyu "faizler daha uzun süre yüksek kalabilir" şeklinde yorumladı. Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi bulunmayan altın için olumsuz bir unsur olarak değerlendirildi.

FED'DEN ŞAHİN SİNYALLER GELDİ

Fed'in yayımladığı ekonomik projeksiyonlarda yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltildi. Banka ayrıca 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin faiz tahminlerini de yukarı yönlü revize etti.

FOMC üyelerinin faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, 18 yetkiliden 9'unun bu yıl en az bir faiz artışı öngördüğünü ortaya koydu. Bu görünüm, piyasalarda Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini güçlendirdi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

Fed, 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 2,7'den yüzde 3,6'ya yükseltirken, çekirdek enflasyon beklentisini de yüzde 2,7'den yüzde 3,3'e çıkardı.

Buna karşılık ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye düşürüldü. İşsizlik oranı beklentilerinde ise sınırlı değişiklik yapıldı.

PİYASALAR WARSH DÖNEMİNİ İZLİYOR

Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda faizlerde değişikliğe gidilmezken, karar metninde gelecekteki faiz indirimlerine işaret eden bazı ifadelerin çıkarılması dikkat çekti.

Analistler, Fed'in güncellenen projeksiyonları ve açıklamalarının dolar üzerinde destekleyici etki yaratırken, altın fiyatları üzerinde ise kısa vadede baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

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